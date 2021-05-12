Модная леди: Орбакайте в сливочном кардигане в тонкую полоску отметилась на улице Милана

Кристина Орбакайте привыкла жить на две страны. Последние несколько лет певица постоянно ездит в США. Там у нее есть недвижимость. Ко всему прочему, ее дочка Клавдия учится в нью-йоркской школе. Однако этой весной артистка несколько раз приезжала в Москву. Она устроила наследнице вечеринку в честь дня рождения, на которую пригласила родных. А позже отметила 72-летие своей мамы Аллы Пугачевой.

А в мае Кристина уехала с мужем и дочкой в Италию. Там она предпочитает разведывать новые места, посещать презентации, видеться с друзьями и наслаждаться вкусной едой в местных ресторанах. При этом каждый раз певица демонстрирует стильные образы. 12 мая вечером артистка приехала в Милан. Она отправилась гулять по знаменитым улицам столицы мировой моды. Орбакайте облачилась в сливочный кардиган в тонкую полоску с поясом. На ее лице была защитная маска.

Примечательно, что наряд не только подчеркнул талию певицы, но и визуально сделал ее стройнее. Ранее модный эксперт Эвелина Хромченко признавалась, что наряды с горизонтальной полоской имеют эффект стройности. Александр Васильев такие наряды рекомендовал носить даже дамам с формами.

Добавим, что ранее Кристина уже облачалась в такой жакет, когда виделась со стилистом Владиславом Лисовцом. Тогда она свой образ дополняла шляпкой. «Очень стильно смотрится», «Такая леди», «Кристину сложно не узнать», «Очень стильная», «Как классно, когда можно попасть в Италию», «Вас муж снимает, это мило», — стали писать пользователи Сети.

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