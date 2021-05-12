«Все выступления Ламы – это шедевр»: поклонники «Маски» продолжают обсуждать второй сезон шоу

Ровно десять дней назад, 2 мая, в эфир телеканала НТВ вышел финальный выпуск второго сезона самого засекреченного проекта — шоу «Маска». До третьего сезона еще очень далеко — он стартует зимой будущего года.

Ну а пока поклонники проекта с удовольствием вспоминают прошедший сезон и признаются, что скучают по «Маске» и ее героям. Одним из фаворитов проекта стал оперный певец Юсиф Эйвазов, выступавший в костюме Ламы и занявший второе место.

В официальном аккаунте шоу «Маска» в Instagram поклонникам дали возможность высказаться по поводу любимых номеров Ламы.

«Какое выступление Ламы вам понравилось больше всего?» — поинтересовались создатели шоу у фанатов.

Те признались, что стоят перед сложным выбором, поскольку Лама на протяжении всего сезона показывал блестящие номера.

«Я просто люблю тебя» спето лучше Димы Билана, тоже много раз слушаю. Но и остальные песни тоже хороши», «Лама – молодец, но мы его не узнали», «Все понравилось, причем каждое красиво исполнено и талантливо», «Все! Каждое было очень душевным и обволакивающим», «Все, абсолютно все выступления Ламы — это шедевр! Это космос», — высказываются в Сети.

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