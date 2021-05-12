Экспертный совет Фонда кино пополнили Данила Козловский и Клим Шипенко

Фонд кино провел большой опрос представителей отечественного кинобизнеса и по его итогам обновил состав своего экспертного совета. Теперь в него включены новые режиссеры и продюсеры, такие как Данила Козловский, Клим Шипенко, Алексей Нужный, Петр Ануров, Илья Стюарт. Данный орган, напомним, анализирует содержание и другие показатели национальных фильмов, требующих финансовой поддержки.

Также обновлен состав сценарной рабочей группы Фонда. В нее вошли такие авторы, как Олег Маловичко, Олег Погодин, Николай Куликов, а также генеральный продюсер студии 1-2-3 Production Валерий Федорович.

Добавим, что в опросе участвовали организации кинематографии, фильмы которых собрали в прокате на территории нашей страны более 100 миллионов рублей за последние пять лет, а также крупнейшие киносети и ведущие прокатные компании России. Сценарная рабочая группа в итоге была обновлена на 33%, а экспертный совет на 50%.

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