На прогулке: Анна Михалкова запечатлела семилетнюю дочку в лосинах и леопардовой куртке-рубашке

Как известно, у Никиты Михалкова большая семья. Его дочки Анна и Надежда продолжили его дело. Девушки успешно снимаются в кино. К тому же, они подарили режиссеру внуков. Сестры очень дружны, а их младшие дети сверстники. Не удивительно, что они любят отдыхать вместе и даже путешествовать. Однако в последнее время члены семьи Михалковых не часто появляются на публике и редко делятся новостями из своей жизни.

Но 12 мая Анна поделилась кадрами, сделанными во время прогулки с семилетней дочкой Лидией. Девочка только в прошлом году пошла в первый класс. Если раньше родители скрывали ее лицо, то теперь они уже показывают свою наследницу. Актриса любит наряжать девочку. На этот раз малышка предстала в лосинах с цветочным принтом и куртке-рубашке под леопарда. Внучка Михалкова каталась на самокате по улице.

«Лид, ты куда?» — спросила Анна. «К маме! Включи мою музыку», — попросила кроха. «Сейчас включу. А сели не включу укусишь? Как укусишь? Ааа, Лида! Не надо кусаться! Нет, фу, фу», — заявила актриса.

Трогательные семейные кадры восхитили пользователей Сети. Многие отметили, что у артистки подрастает очень красивая наследница. «Как же ваша дочь похожа на тетю Надежду», «Малая Никитична в деле», «Ли так подросла», «Красивущая дочка у вас», «Славный ребенок, похожа сама на себя. Просто не надо забывать что в ней течет кровь Михалковых», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что у Анны также есть взрослые сыновья Сергей и Андрей.

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