«С днем рождения, доча»: Лепс поздравил дочь и показал с ней редкое фото

Григорий Лепс – многодетный отец. Артист был дважды женат. От первого брака со Светланой Дубинской у него есть взрослая дочь Инга. Во втором союзе с Анной Шаплыковой музыкант стал трижды отцом. У него родились две дочки – Ева и Николь, и сын Ваня. Недавно мальчику исполнилось 11 лет. А спустя всего неделю, 12 мая, свой день рождения отмечает младшая из его дочерей – Николь. Девочке исполнилось 14 лет. В своем Instagram Лепс опубликовал редкое фото с дочкой и оставил поздравление.

«Николь, успехов и удачи тебе во всем! Будь здорова и счастлива! Мы тебя любим! С днем рождения, доча!», — написал Лепс.

Фанаты артиста присоединились к поздравлениям.

«Фотка хорошая, дочке – счастья и добра! У Вас очень красивая дочь! Красавица!», — писали пользователи Сети.

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