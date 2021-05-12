Умер старейший в мире актер — 106-летний Норман Ллойд

11 мая в Америке умер Норман Ллойд, считавшийся до этого дня самым старым актером в мире. Мужчине было 106 лет, 97 из которых заняла актерская карьера.

«Его заслуги простираются от самой ранней известной драмы американского телевидения «На улицах Нью-Йорка» 1939 года в зарождающейся сети NBC до проектов 21-го века, включая «Американскую семейку» и «Практику» — пишет Associated Press. — Его самая заметная роль в кино — злодей, упавший со Статуи Свободы в фильме 1942 года «Диверсант» режиссера Альфреда Хичкока, который также снял Ллойда в классическом триллере 1945 года «Завороженный».

Родившись в 1914 году Норман начал играть на сцене еще будучи подростком. В 80-ых он должен был сыграть врача в нескольких эпизодах сериала «Сент-Элсвер», но так полюбился публике, что остался в этом проекте на несколько лет. Данная картина, кстати, позже вдохновила создателей американских сериалов «Скорая помощь» и «Анатомия страсти».

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В 2014 году к 100-летию актера городской совет Лос-Анджелеса объявил, что его день рождения 8 ноября будет отмечен как День Нормана Ллойда. Еще один интересный факт — мужчина 75 лет прожил в одном браке, одном из самых долгих в Голливуде. Его женой было бродвейская актриса Пегги Крейвен, которая ушла из жизни в 2011 году в возрасте 98 лет.

Сообщается, что Ллойд умер во сне в своем доме в Лос-Анджелесе.

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