«Мой особый поклон и любовь твоей семье»: Николай Цискаридзе поделился редким фото с Алиной Кабаевой

Двенадцатого мая отмечает свой день рождения прославленная спортсменка, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева, ей исполнилось 38 лет.

Среди тех, кто публично выразил ей свое восхищение, — артист балета, ректор Академии имени Вагановой Николай Цискаридзе.

«Алина Кабаева для меня не только красавица, умница, обаятельная девушка, дорогой и родной человек, но и пример, ориентир, выдающийся спортсмен, человек, обладающий силой духа, стойкостью, большим артистическим и человеческим обаянием, умеющий неудачу перевести в более крупную победу», — написал Николай Цискаридзе в Instagram.

Артист балета рассказал, что знаком с Алиной Кабаевой с 90-х годов. Тренер гимнастки Ирина Винер часто приводила своих воспитанниц на спектакли с участием Цискаридзе.

Николай Максимович признался, что мама Алины Любовь Михайловна – один из самых близких и родных для него людей, а все победы и радости спортсменки они воспринимает как свои. Если же кто-то позволит себе в присутствии Цискаридзе нелицеприятно высказаться о Кабаевой, пощады ему не будет.

«Алина! Обнимаю! Очень люблю! Твой Колька! Мой особый поклон и любовь твоей семье!» — заключил Николай Цискаридзе.

Пост он сопроводил архивным фото, на котором запечатлен с гимнасткой в репетиционном зале Большого театра. Поклонники Николая Цискаридзе, среди которых оказалось немало почитателей таланта Алины Кабаевой, присоединились к поздравлениям.

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