Счастливая бабушка: Пугачева в белом балахоне запечатлелась со старшим внуком

Алла Пугачева – трижды мама и трижды бабушка. Двух внуков и внучку Клавдию ей подарила старшая дочь Кристина Орбакайте. Ее старшему сыну, который родился в союзе с Владимиром Пресняковым-младшим, на днях исполнится 30 лет. Молодой человек также занимается музыкой, у него есть своя группа. В Сети появился его снимок с бабушкой. На архивном кадре Пугачева позировала в белом балахоне.

«Одно лицо! Талантливый внук, другого быть у такой бабушки и не могло! Вы супер! Как похож!», — писали пользователи Сети.

Добавим, что средний внук Примадонны – Дени Байсаров недавно закончил престижный университет в Лондоне и вернулся к маме в США. Музыкой он не интересуется. А вот внучка Клавдия, которая недавно отметила девятый день рождения, уже успела записать свою первую песню.

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