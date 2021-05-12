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Анфиса Чехова блеснула «ложбинкой греха», облачившись в шелковый пеньюар

Кадром телеведущая поделилась в своем Instagram.

Анфиса Чехова блеснула «ложбинкой греха», облачившись в шелковый пеньюар
Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova

Анфиса Чехова — заядлая путешественница. Только недавно она вернулась из Майами, а ранее успела побывать в Сочи, на Мальдивах и в Дубае. Эти дни телеведущая проводит дома, в Москве, а с фанатами в Instagram делится снимками, сделанными в домашней обстановке.

На этот раз Анфиса позировала в шелковом пеньюаре цвета хаки. Распахнутое декольте наряда выгодно подчеркнуло ее пышные формы.

«Шикарная женщина! Красотка! Какая Вы красивая!» — писали  пользователи Сети.

Напомним, в этом году Чехова отметит свое 44-летие. О своей личной жизни она не рассказывает. Известно только, что несколько лет назад она развелась с режиссером Гурамом Баблишвили и растит сына Соломона.

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