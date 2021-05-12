«Толчок, толчок. И плечами, плечами»: Плющенко показал тренировку своих учеников на сборах

Фигурист Евгений Плющенко уже вовсю готовится со своими подопечными к новому сезону. Кадры со сборов учеников его академии появились в Твиттер журналиста Руслана Абушкина.

Тренировка «Ангелов Плющенко» на улице 🎥 @plushenkoofficial pic.twitter.com/OgP0VU3Qe6 — Руслан Абушкин (@abushkin2) May 12, 2021

На видео можно увидеть, как группа учеников Евгения Плющенко находится на сборах. Ребята прыгают, то на одной, то на другой ноге. Среди них находится и сын двукратного олимпийского чемпиона Александр Плющенко.

«Колени, оп. Толчок, толчок. И плечами, плечами. Активнее, активнее. Ручки работают активно». Евгений Плющенко

Напомним, что недавно группу Евгения Плющенко покинула самая звездная ученица – Александра Трусова. На последнем чемпионате мира она стала только бронзовым призером, что посчитала неудовлетворительным результатом. Фигуристка приняла решение перебраться обратно в команду к Этери Тутберидзе, где ранее выступала на протяжении нескольких лет.

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