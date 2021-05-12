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«Толчок, толчок. И плечами, плечами»: Плющенко показал тренировку своих учеников на сборах

Двукратный олимпийский чемпион уже вовсю готовится к новому сезону.

«Толчок, толчок. И плечами, плечами»: Плющенко показал тренировку своих учеников на сборах
Евгений Плющенко. Фото: Globallookpress.com

Фигурист Евгений Плющенко уже вовсю готовится со своими подопечными к новому сезону. Кадры со сборов учеников его академии появились в Твиттер журналиста Руслана Абушкина.

На видео можно увидеть, как группа учеников Евгения Плющенко находится на сборах. Ребята прыгают, то на одной, то на другой ноге. Среди них находится и сын двукратного олимпийского чемпиона Александр Плющенко.

«Колени, оп. Толчок, толчок. И плечами, плечами. Активнее, активнее. Ручки работают активно».

Евгений Плющенко

Напомним, что недавно группу Евгения Плющенко покинула самая звездная ученица – Александра Трусова. На последнем чемпионате мира она стала только бронзовым призером, что посчитала неудовлетворительным результатом. Фигуристка приняла решение перебраться обратно в команду к Этери Тутберидзе, где ранее выступала на протяжении нескольких лет.

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