«Есть определенная группа людей»: Юлия Самойлова объяснила, почему так активно травят Манижу

Как отметила певица, она и сама в свое время подверглась нещадной критике хейтеров.

Исполнительница Юлия Самойлова объяснила, почему певица Манижа подверглась такой травле в последние несколько месяцев, когда стало известно, что именно она отправится от России на престижный музыкальный конкурс «Евровидение» в Роттердам.

«Думаю, у нас травят вообще всех, и даже про группу Little Big, которая должна была поехать в прошлом году, писали: «Кто это такие?», «Что это за ужас?» Есть определенная группа людей, которые любят обсуждать других и вечно чем-то недовольны».

Юлия Самойлова

Как отметила Самойлова, сама она с творчеством Манижи познакомилась впервые еще в 2016 году. Через два года она встретились лично. Сегодня они постоянно общаются. Самойловой нравятся песни яркой исполнительницы. Также она заметила, что поддержка Маниже сейчас как об стенку горох. Ей просто необходимо пройти через хейт и выдержать все нападки в свою сторону от недоброжелателей, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Юлия Самойлова выступала на «Евровидении» от России в 2018 году и лавров не снискала. Она не смогла пройти в финал престижного европейского конкурса.

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