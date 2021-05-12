Пропал на неделю: почему Джиган не появился на дне рождения жены и дочери

Рэпер Джиган неделю находился в больнице, где проходил лечение от коронавируса. Из-за этого он не появился на дне рождения своей жены модели Оксаны Самойловой и одной из дочерей.

Сама жена рэпера не стала распространяться, почему ее день рождения, который изначально планировалось отметить с большим размахом, не состоялся в срок. Самойлова скромно посидела с детьми за праздничным столом. Впрочем, день рождения она пообещала отпраздновать на полную катушку несколько позже.

Как сообщил осведомленный источник, Джиган находился на лечении в городской больнице № 40 в период с 21 по 27 апреля. У него был диагностирован коронавирус. Он получил все необходимое лечение и на данный момент уже выписан из больницы.

Напомним, что недавно Джиган активно постил снимки с Мальдив, где был вместе со своими родными. Райский остров, как теперь выясняется, он посетил уже после выписки из клиники, сообщает «Комсомольская правда».

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