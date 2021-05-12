«Если она хотела его посадить, то уже не посадит»: Бронзова высказалась после откровений Прокловой

Как отметила писательница, в последнее время «нарастает ком негатива вокруг самой Лены».

Писательница Татьяна Бронзова заявила, что пора перестать мусолить тему о приставаниях в юности известного актера к Елене Прокловой. По ее словам, в последнее время вырос самый настоящий ком негатива вокруг самой жертвы харассмента.

«Я думаю, что всем нужно замолчать на эту тему и тогда она сама собой снимется. Человека уже нет. Если она хотела его посадить, то уже не посадит. Но она этого не хотела, поэтому и не говорила раньше, а о покойных — или хорошо, или ничего». Татьяна Бронзова

Как добавила Бронзова, вдова актера, на которого намекала Проклова, переживет эту историю, а вот детям звезды этот шум совершенно не нужен. При этом сама Бронзова также не стала называть фамилию человека, на которого ранее намекала Проклова. Она лишь заметила, что таких историй на самом деле много, но надо держать язык за зубами, потому что у распускавших руки актеров остались семьи и дети. Отпор надо было давать сразу, а не распространяться об этих историях спустя десятилетия, сообщает портал Wday.ru.

Напомним, что Елена Проклова не называла имя мужчины, который ее домогался в пятнадцатилетнем возрасте. Однако многие догадались, что речь шла о ныне покойном режиссере и актере Олеге Табакове.