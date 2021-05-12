«В ней, кстати, есть что-то от молодой Пугачевой»: Киркоров назвал свою фаворитку «Евровидения»

Как отметил поп-король, у этой исполнительницы особая трепетная искренность при исполнении песен.

Певец Филипп Киркоров назвал фавориткой предстоящего «Евровидения» французскую исполнительницу Барбару Прави.

«В ней, кстати, есть что-то от молодой Пугачевой — та же трепетная искренность, та же чистота. От нее идет свет. На данный момент в мире, который стал смурным и депрессивным, с такой депрессивной и смурной музыкой, появляется вдруг необычайно воздушная девочка из Парижа, поет «Вуаля, вуаля». Филипп Киркоров

Как отметил Киркоров, именно французская певица, как ему кажется, выделяется в этом сером и, как он выразился, ковидном мире. Она по-настоящему зацепила его своим пением. Также Киркорову нравится, как поет девушка из Болгарии по имени Виктория, сообщает МК.ru.

Напомним, что Филипп Киркоров в этом году будет присутствовать на «Евровидении». Он будет болеть за представительницу Молдавии Наталью Гордиенко, в команду которой входит. Конкурс пройдет через несколько дней в Роттердаме.

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