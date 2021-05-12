«Все-таки 14 лет вместе, устали»: Татьяна Морозова объяснила, почему ушла из Comedy Women

Артистка Татьяна Морозова в разговоре с Вячеславом Манучаровым в рамках его шоу «Эмпатия Манучи» объяснила, почему ушла в свое время из популярного проекта Comedy Women, где она предстала в образе русской женщины.

«Сложности в отношениях внутри коллектива были. Девчонкам сложно, все-таки 14 лет вместе, устали… Был конфликт, не скрою…» Татьяна Морозова

Как отметила Татьяна Морозова, она благодарна каждой участнице популярного коллектива за годы совместного творчества. Все они выросли как личности на проекте. Причем каждый среди них был в какой-то степени лидером. Как она выразилась, кто-то больше себе позволял, кто-то меньше, кто-то вообще просто терпел своих коллег по шоу.

Напомним, что шоу Comedy Women выходило на канале ТНТ до 2019 года. В мае прошлого года было принято решение, что проект больше не будет существовать.

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