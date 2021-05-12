«Про него много говорили, иронизировали»: Хазанов высказался о семье Галкина и Пугачевой

Юморист Геннадий Хазанов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» высказался о семье певицы Аллы Пугачевой, которую он знает много лет, и юмориста Максима Галкина.

«С Аллой Борисовной мы вместе снимались в 1983 году в «Голубом огоньке». Мы были знакомы к тому моменту уже 16 лет. Я учился в училище циркового эстрадного искусства. Она приезжала туда зарабатывать деньги. Была такой женщиной-концертмейстером. Мы под лестницей стояли и рассказывали друг другу о наших учебных проблемах. У нас с Аллой большой стаж дружбы. Хотел пошутить, что Галкин в 1983 году еще не родился. А потом подумал, что он все-таки уже появился на свет». Геннадий Хазанов

По словам Хазанова, он сегодня смотрит на Пугачеву и Галкина и искренне рад, что у них сложился такой дуэт по жизни. «Про него много говорили, иронизировали. Он молодец. Максим вызывает у меня очень большое уважение. Я рад и за него, и за Аллу. У них замечательные дети», — заявил Хазанов.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева в браке с 2011 года. Примадонна на 27 лет старше своего пятого мужа.

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