«Как она меня выдержала – я не знаю»: Хазанов попросил вручить его жене награду «за терпение»

Как отметил артист, супруга всегда была на его стороне.

Артист Геннадий Хазанов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» признался в любви своей жене Злате, с которой они вместе уже более пятидесяти лет.

«Как меня выдержала жена — я не знаю. Честно скажу. Нет, к сожалению, такой правительственной награды — «за терпение». Ей можно было был вручить». Геннадий Хазанов

Как отметил Хазанов, Злата много лет назад пришла в студию «Наш дом» работать помощником режиссера. «Она мне при первой встрече дала самый большой кусок арбуза. Я сразу подумал, что есть смысл с ней познакомиться. Не каждый день тебе приносят такие куски арбуза. А потом она пришила мне пуговицу. Я понял, что нельзя ее упускать. Она всегда была на моей стороне, хотя у нас не клеились отношения с тещей. А потом у нас родилась дочка Алиса. Она очень независимый и самодостаточный человек. Пошла учиться в хореографическое училище. Стала артисткой балета», » заметил Хазанов.

Напомним, что Геннадий Хазанов вместе с женой с 1970 года. Дочь Алиса появилась у них на свет в 1974 году. Она известный кинорежиссер и продюсер.

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