«Потом обижаетесь»: Волочкову в бикини раскритиковали за очередной шпагат на плечах любимого

Все майские праздники Анастасия Волочкова провела на Мальдивах. Туда она отправилась в компании своего возлюбленного по имени Олег, лицо которого до сих пор скрывает от публики. На очередном кадре из отпуска балерина показала фанатам новую локацию своего шпагата. На этот раз она в бикини взобралась на плечи мужчины. Подписчики не оценили старания блондинки.

«Вам не кажется, что такие фото не для публичных просмотров? Потом обижаетесь на людей. Траур в Казани, а Вы цирк устраиваете. Не надоело еще?» — написали возмущенные пользователи Сети.



Напомним, со своим избранником Олегом Волочкова познакомилась в прошлом году в нотариальной палате. Балерина несколько раз заявляла о расставании с ним, но пара снова воссоединялась.

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