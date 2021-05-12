Меган Маркл высмеяли за украшения стоимостью 2,5 миллиона рублей

В минувшие выходные экс-актриса появилась на кадрах видео, которое записала для концерта в своем саду.

Беременная Меган Маркл не смогла принять участие в концерте Vаx Live, зато записала видеоролик для зрителей. На кадрах герцогиня появилась в платье-рубашке с маковым принтом Carolina Herrerа и золотых часах Cartier Tank.

К слову, подобные часы были в числе любимых аксессуаров принцессы Дианы. Эксперты посчитали, что во время записи интервью на экс-актрисе были украшения на сумму 25 тысяч фунтов стерлингов (более 2,5 миллиона рублей) – помимо часов, Меган надела браслет Cartier, а также золотые серьги и ожерелье.

В своей минутной речи она рассказала, что от пандемии больше пострадали женщины, чем мужчины. Герцогиня призвала к обеспечению справедливости при распределении вакцин от CoViD-19. Выступление тронуло многих экспертов, но нашлись и те, кто отметил, что Меган выглядела бы куда лучше, если бы выбрала не такие дорогие украшения.

«Хороший» призыв против мировой бедности», — цитирует журналиста Эндрю Пирса Dailу Mail.

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