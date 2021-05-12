На «Модном приговоре» представили красивый наряд в актуальных тенденциях для пожилых дам

Эвелина Хромченко уверена, что женщины могут быть привлекательными в любом возрасте.

«Модный приговор» Первого канала встретил необычную гостью — 94-летнюю Кауркину Генриетту Тимофеевну. Неунывающая обладательница медали «За оборону Сталинграда» сразу очаровала Александра Васильева своим появлением перед ним в черном брючном костюме и на самокате. Тем не менее эксперты фэшн-суда решили добавить в жизнь этой дамы немного праздника и свежести.

Стилисты проекта сделали ей модную укладку с тонированием волос, профессиональный макияж и подобрали лук в актуальных тенденциях. На подиум гостья программы вышла в платье плиссе с трендовым цветочным принтом, поверх которого был надет жакет в стиле Chanel, который, по словам историка моды, сразу же придает образу статусность.

«Боже мой, это не я! Я восхищена!» — пришла в восторг от своего стиля Генриетта Тимофеевна. «Необыкновенная!» — восхитилась Надежда Бабкина. «Красивая женщина в любом образе красива!» — похвалила Эвелина Хромченко.

Она также посоветовала героине шоу обратить внимание на смокинговые костюмы. И рекомендовала дамам всех возрастов баловать себя маленькими радостями в виде красивых нарядов.

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