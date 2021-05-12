«Какая красивая!»: Стоцкая показала похожую на Киркорова дочь в пышной юбке из фатина

Анастасия Стоцкая прогулялась с четырехлетней дочкой Верой, которую часто сравнивают с Филиппом Киркоровым.

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Малышка тоже имеет большие выразительные глаза и темные волосы, впрочем, как и ее отец, ресторатор Сергей Абгарян. Певица не раз об этом говорила, когда ее поклонники в очередной раз начинали сравнивать малышку с бывшим наставником.

Анастасия для прогулки облачила дочь в дутый жилет и пышную юбочку в складку из фатина нежного припыленно-розового цвета, белые кроссовки и черный топ с принтом. Не забыла Стоцкая и про такой аксессуар для наследницы, как солнцезащитные очки.

«Какая ты красивая, Верочка! Какая у тебя юбочка!» — восхитилась певица собственной наследницей.

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