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«Какая красивая!»: Стоцкая показала похожую на Киркорова дочь в пышной юбке из фатина

Девочка отметилась на прогулке в одежде припыленно-розовых тонов.

«Какая красивая!»: Стоцкая показала похожую на Киркорова дочь в пышной юбке из фатина
Анастасия Стоцкая. Фото: Global look press

Анастасия Стоцкая прогулялась с четырехлетней дочкой Верой, которую часто сравнивают с Филиппом Киркоровым.

Малышка тоже имеет большие выразительные глаза и темные волосы, впрочем, как и ее отец, ресторатор Сергей Абгарян. Певица не раз об этом говорила, когда ее поклонники в очередной раз начинали сравнивать малышку с бывшим наставником.

Анастасия для прогулки облачила дочь в дутый жилет и пышную юбочку в складку из фатина нежного припыленно-розового цвета, белые кроссовки и черный топ с принтом. Не забыла Стоцкая и про такой аксессуар для наследницы, как солнцезащитные очки.

«Какая ты красивая, Верочка! Какая у тебя юбочка!» — восхитилась певица собственной наследницей.

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