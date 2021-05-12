«Как горячо!»: Туктамышева обнажила роскошный бюст в алом мини-бикини без пуш-ап

Фигуристка отдыхает в компании подруг на Мальдивах.

Фигуристка Елизавета Туктамышева поддержала звездный тренд на Мальдивы. Вслед за Яной Рудковской, Клавой Кокой и Ириной Дубцовой она улетела на острова. Но если первые знаменитости предпочли отпуск в компании близких родственников, спортсменка выбрала компанию подруг.

Здесь звезда российского льда показала свою фигуру во всей красе, сменив несколько купальников. При этом девушка примерила модели без пуш-ап на лифе.

Алое бикини Елизаветы произвело фурор среди ее подписчиков в Instagram, поскольку особенно эффектно продемонстрировало ее пышный бюст.

«Боже мой, как горячо!», «Лиза, вы супер!», «Красавица!», «Лиза, осторожно!», «Вкусное солнце», «Ты стала очень красивой леди», — отреагировали на обнародованное фото ее фолловеры.

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