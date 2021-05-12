«Между нами чистой воды дружба»: Соловьев высказался о своих отношениях с Бузовой

Как отметил олимпийский чемпион, они с певицей во многом похожи по характеру.

Фигурист и олимпийский чемпион в парном катании Дмитрий Соловьев в разговоре с Василием Коновым для его шоу заявил, что его с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой связывают только дружеские отношения, а не роман, как до сих пор считают некоторые фанаты.

«На первый взгляд может показаться, что между нами нечто большее, но на самом деле мы очень быстро перешли на дружескую манеру общения. Ведь во многом мы с Олей очень похожи. Однако между нами чистой воды дружба».

Дмитрий Соловьев

По словам Соловьева, его тревожил тот факт, что Бузова на шоу «Ледниковый период» первое время вообще не могла держаться на льду. При этом он заметил, что певица оказалась очень трудолюбивой. Она работала на льду словно робот и вообще не уставала. Как заметил Соловьев, Бузова — большой фанат работы. Труд приносит ей огромное удовольствие, поэтому она такая успешная.

Напомним, что Соловьев и Бузова заняли восьмое место на шоу «Ледниковый период». При этом у пары сразу образовалась огромная армия поклонников, которая искренне за них переживала.

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