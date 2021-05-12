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«Перед сном не выключаю телевизор»: Киркоров рассказал о фобии, которой страдает вместе с сыном

Как отметил поп-король, он привык засыпать под звуки программы.

«Перед сном не выключаю телевизор»: Киркоров рассказал о фобии, которой страдает вместе с сыном
Филипп Киркоров с детьми. Фото: Globallookpress.com

Певец Филипп Киркоров заявил, что он и его сын Мартин страдают фобией: они не любят темноту в прямом и переносном смысле.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров. Фото: Globallookpress.com

По словам Киркорова, в детстве у него около кровати стоял маленький светильник. От тепла он крутился и по кругу плавали рыбки.

«Сейчас у меня этого светильничка нет, и поэтому перед сном я никогда не выключаю телевизор — засыпаю под звуки очередной программы. Мартин перенял эту фобию и всегда спит с ночным фонариком».

Филипп Киркоров

Как отметил Киркоров, его дочь Алла-Виктория такой фобией, к счастью, не страдает. Свою наследницу он буквально боготворит. По его словам, через несколько лет она станет настоящей леди, с которой ему будет приятно выходить в свет. Уже сейчас у Аллы-Виктории есть женихи. «Отстреливать» их он не собирается. Как сказал поп-король, дети все равно будут в этой жизни наступать на собственные грабли и совершать ошибки, сообщает «Собеседник».

Напомним, что дети Филиппа Киркорова появились на свет от суррогатной матери. Поп-король без ума от наследников и проводит с ними все свое свободное время.

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