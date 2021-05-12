Ох уж этот вырез: жена Сюткина засветила «ложбинку греха» в Большом театре

45-летняя жена Валерия Сюткина, Виола, не перестает восхищать поклонников. В прошлом году она стала во второй раз мамой, но при этом сумела сохранить роскошную стройную фигуру с осиной талией.

Избранница музыканта часто бывает на светских мероприятиях, демонстрируя свои достоинства. Делает она это достойно и элегантно. Вот и в Большом театре, где она предстала со своей подругой, ведущей Юлией Бордовских, блондинка пришла в эротичном, но в то же время элегантном платье.

Наряд был длинным, с акцентным ремешком на талии и пикантным вырезом в области декольте, который французы небезосновательно называют «ложбинкой греха». В одном из выпусков «Модного приговора» на Первом канале Александр Васильев очень поэтично высказывался о ней. Ведущий программы уверен, что эта зона женского тела обладает поистине притягательным эффектом. И если женщина хочет произвести особое впечатление на сильную половину человечества, то стоит выделить именно ее.

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