«Без пафоса»: Кошкина продемонстрировала, как выглядят ее секси-губы после снятия помады

Звезду шоу «Однажды в России» на СТС Яну Кошкину многие поклонники полюбили за ее страстный секси-образ с внушительными яркими губами. А вот того, что за этим имиджем женщины-вамп кроется образ нежной юной девушки мало кто догадывался.

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Артистка, будучи в грустном настроении, запечатлелась для своего Instagram в постели перед сном. Естественно, что на ее лице не оказалось и капли привычного знойного макияжа, от чего облик Яны выглядел нежно и даже трогательно, а губы не поражали воображение своими объемами.

«Такое сейчас настроение. Грустно и пусто. Любимые песни на повторе, которые многие из вас, возможно, даже и не слышали никогда. Я совсем не современных вкусов в музыке. Я больше по-стариковски», — неожиданно пожаловалась Кошкина.

Почитатели брюнетки поспешили утешить ее, заметив, какая она симпатичная в своем натуральном виде.

«Лучшее фото за последнее время. Более естественное и живое что ли», «Не грусти! Все будет хорошо», «Яна вообще классная, всегда приятно посмотреть», «Настоящая и красивая. Без пафоса», — откликнулись фолловеры.

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