«В Лондоне завязались отношения»: Аршавин вспомнил, как начал изменять Барановской с Казьминой

Как отметил футболист, он никогда до этого так сильно не влюблялся.

Футболист Андрей Аршавин в эфире YouTube-шоу «50 вопросов. Спорт» видеосервиса Premier вспомнил, как начал изменять своей гражданской жене, телеведущей Юлии Барановской, с журналисткой Алисой Казьминой.

По его словам, впервые он увидел будущую супругу в 2005 году. Это случилось на Новый год у друга Аршавина, футболиста Владимира Быстрова. Причем тогда на празднике спортсмен был с Барановской, а Казьмина со своим тогдашним мужем. В тот день между ними и пробежала первая искорка, переросшая с годами в нечто большее. Через пять лет они еще раз встретились в Майами. Это, как заметил футболист, произошло случайно.

«В Лондоне в 2012 году завязались отношения. Я так до этого не влюблялся. Что это за чувство? Много сил, спать не хочется, ты готов все делать — полная эйфория. Получаешь от всего удовольствие, нет преград в жизни». Андрей Аршавин

Напомним, что Юлия Барановская подарила трех детей Андрею Аршавину, но их союз потерпел крах. В 2016 году спортсмен осуществил свою мечту и женился на Казьминой. Вскоре на свет появилась их дочь Есения. В 2019 году пара официально развелась. Казьмина обвинила мужа в изменах, он же позже рассказывал, что супруга похитила у него крупную сумму денег.

Смотрите также: