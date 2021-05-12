«Мне ее жалко»: Поргина озвучила сумму гонорара Прокловой за откровенные признания

Как отметили актриса, говорить всю правду надо было намного раньше, а не сейчас.

Актриса Людмила Поргина заявила, что ее коллега Елена Проклова должна была значительно раньше рассказать всю правду о приставаниях к ней известного актера.

По ее словам, действовать нужно было сразу, а не через много лет, когда эта история уже не стала такой актуальной. Проклову вдова актера Николая Караченцова в этой истории считает вовсе не беззащитной девочкой. Был директор картины, другие люди, которые бы обязательно за нее заступились. Сейчас же вспоминать ту историю просто бессмысленно.

«Мне ее жалко, но в первую очередь потому, что она все это теперь высказала, и особенно горько, что мы это все услышали накануне Светлой Пасхи. И это было сказано не бескорыстно, за гонорар в миллион рублей». Людмила Поргина

Напомним, что Елена Проклова в одной из программ заявила о приставаниях к ней в далекой юности известного актера. Тогда она была еще несовершеннолетней. Имени она называть не стала, но многое указывает на то, что речь идет об Олеге Табакове, который уже ушел из жизни, сообщает портал Wday.ru.

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