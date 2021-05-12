«Он же отец!»: Панин демонстративно прогулялся по испанской провинции без трусов

Актер перебрался в Европу еще в прошлом году.

Алексей Панин в августе прошлого года перебрался жить в Испанию, теперь своим эпатажным поведением артист удивляет европейскую публику. В его личном блоге то и дело появляются кадры, которые далеки от общепринятых норм морали.

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Накануне он выложил в Instagram фото, на котором позирует без трусов, прогуливаясь по улицам города. Белье артист просто держит в руках. Как утверждает шоумен, никто его не остановил в этот момент и не сказал, что так делать неприлично. Мужчина уверен, что даже не смутил местную публику.

Позже Панин выставил на показ другое фото – уже с некой дамой. Естественно, оба оказались обнаженными.

«Почти как Cap d’Agde», — подписал он снимок.

Под кадром тут же обозначилось несколько восторженных комментариев от пользователей, которые ценят раскрепощенность. Однако людей традиционных взглядов оказалось больше. Многие комментаторы недоумевали, как может себя так вести родитель. Напомним, артист воспитывает 14-летнюю дочь Анну.

«Ну что в этом мудрого и хорошего. Он же отец уже девушки-дочки! Это просто ужасное фото», «Идиотизм», «Алексей как бы намекает, что испанского стыда все-таки не существует», «А дочь ваша видит эти фото?», «А фотографирует Нюся? Или она в школе?» — написали люди в Сети.

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