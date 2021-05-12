Хит весны: Варнава вслед за Орбакайте облачилась в брюки в пол с эффектом стройности

Этой весной настоящим хитом стали брюки макси утрированной длины и ширины. О тренде на них рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала. По словам ведущей, помимо того, что они выглядят стильно, модель обладает дополнительным приятным эффектом – она визуально стройнит, скрывая под собой лишние объемы.

В модных брюках уже отметились такие знаменитости, как Лера Кудрявцева, Юлия Михалкова, Кристина Орбакайте. Актуальное течение также поддержала Екатерина Варнава, которая выбрала модель с графичным принтом.

Актриса скомбинировала брюки с кофтой из трикотажа, который тоже сейчас в моде. Как рассказал Александр Рогов, особенно трендовыми считаются наряды примитивной вязки, напоминающие домашнюю работу бабушек.

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