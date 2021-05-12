Маленькую дочь 61-летнего Николаева запечатлели в фантазийном купальнике с рюшей

Вероника, как и ее родители, обожает отдыхать в Юрмале.

У 61-летнего Игоря Николаева и его 38-летней жены Юлии Проскуряковой есть хорошая традиция – пара вместе с маленькой дочкой Вероникой каждый год ездит в Юрмалу, где у них в собственности есть недвижимость.

Однако в этом году композитор отметился с семьей вначале в Майами у старшей наследницы Юлии, а затем в Дубае. Фолловеров звезд это обеспокоило, ведь они уже привыкли рассматривать их посты из Латвии. Супруга народного артиста успокоила публику – посещение Прибалтики по-прежнему в их планах. Сюда семья собирается прилететь в июле или в августе.

А чтобы почитатели не грустили, Проскурякова обнародовала в stories Instagram видео с Вероникой, которая плескается в водах Рижского залива. Малышка примерила фантазийный купальник с рюшей, особенностью которого был необычный разноплановый принт с полосками и цветами.

Смотрите также