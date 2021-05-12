В полосатой футболочке: Юдашкина похвасталась симпатягой-внуком с огромными глазами, как у мужа

Валентин и Марина Юдашкины гордятся далеко не только образами, которые создает знаменитый кутюрье. Бабушка и дедушка по статусу невероятно счастливы, что у них есть два замечательных внука – Аркадий и Анатолий.

Малыши живут вместе с родителями, дочкой модельера Галиной и ее мужем Петром в Гонконге. Поэтому видятся родственники не так часто, как им хотелось бы. Утешение Валентин и Марина находят в фотографиях детей, которые им часто высылает их наследница.

Стоит отметить, что и поклонники звездной четы обожают рассматривать мальчиков, ведь они такие симпатяги. А младшенького Аркашу фолловеры частенько сравнивают с его знаменитым дедом. Не секрет, что большие выразительные глаза достались мальчугану в наследство от знаменитого родственника. Вот и на этот раз, как только Марина выложила фото Аркаши в Instagram, ее блог тут заполнился восторженными комментариями.

«Вот бывают такие сладкие», «Дедуля вылитый», «Как же на Юдашкина похож», «Вот счастье, солнышко проснулось, и доброе утро настало, и вокруг все улыбнулись, и всем-всем хорошо стало», «Как похож на дедушку!» — написали в комментариях почитатели.

Смотрите также