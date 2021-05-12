Тренд сезона: Тодоренко после советов Хромченко засветилась в костюме, скрывающим лишний вес

Несмотря на свое качество, наряд отлично смотрится и на стройных девушках.

Регина Тодоренко предстала в Большом театре на премьере художественного фильма «Скажи ей» в трендовом костюме. Именно к таким нарядам советовала ранее присмотреться Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор».

Наряд ведущей был сшит из актуальной ткани – желтого бархата. Как заверяет стилист, в последнее время модельеры тяготеют к дорогим материалам, а яркий оттенок наряду с серым был назвал Институтом Pantone цветом этого года.

Заслуживает внимания и модель брюк костюма макси. Под таким обилием ткани, заверяет Хромченко, можно спрятать сразу несколько килограммов, ведь оверсайз всегда выгодно смотрится на полных. Впрочем, на дамах других комплекций – тоже. Именно поэтому Эвелина убеждена, что безразмерность будет актуальна еще лет 10.

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