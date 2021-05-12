И с розовой пустышкой: Мерьем Узерли впервые сняла на видео подросшую дочь в белом комбидресе  

8 мая младшей дочке Мерьем Узерли Лили исполнилось 4 месяца, малышка растет не по дням, а по часам. В личном блоге звезда «Великолепного века» впервые показала крупно на видео ее милое личико.

Девочку актриса облачила в белый комбидрес с принтом в виде зверюшек. Малышка мило посасывала розовую пустышку и с любопытством изучала камеру матери. Сама же немецко-турецкая знаменитость предстала перед фолловерами в обычном виде типичной молодой мамы – без укладки и макияжа. Вместо привычной пышной прически Хюррем султан поклонники сериала увидели на голове своей любимицы растрепанную косу. Но и в таком виде Мерьем выглядела симпатично.

Напомним, кроме Лили Мерьем Узерли также воспитывает дочь Лару от турецкого бизнесмена Джана Атеша. Имя своего нынешнего возлюбленного артистка скрывает от широкой публики. Известно, что он американец, переехавший к ней в Германию.

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