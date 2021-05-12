Романтичность в моде: Канчельскис вслед за Собчак предстала в цветочном платье с открытыми плечами

Падчерица Стаса Михайлова Ева Канчельскис, как и Ксения Собчак, поддержала тренд на женственные платья с цветочным принтом. Обе блондинки предпочли наряды с открытыми плечами.
Ева выбрала нежно-голубое облачение в его припыленном варианте с желтыми розами, с акцентом на талии и пышной юбкой в пол. Ксения остановилась на белом силуэтном платье с графичными черными цветами.
Отметим, что цветочный принт в числе самых главных трендов этого сезона называла ранее Эвелина Хромченко. По словам ведущей «Модного приговора», также пользуются популярностью такие рисунки на одежде, как полоска, «тай дай», пэчворк, восточные «огурцы».