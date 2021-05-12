Комфортно и стильно: Орбакайте отметилась с мужем в Италии в модном костюме макси нежно-лавандового цвета

Кристина Орбакайте решила позволить себе несколько дней отпуска в Италии. Певица вместе с мужем Михаилом Земцовым выбрала небольшой городок Риччоне на берегу Адриатического моря. Этот курорт славится роскошными пляжами и шумными молодежными дискотеками. Но начала свой отдых звезда с простой прогулки.

Для своего приятного променада дочь Аллы Пугачевой выбрала расслабленный костюм лавандового оттенка с брюками в пол. Знаменитая блондинка сочетала его с кроссовками, а насколько удачна такая комбинация Teleprogramma.pro спросила у имидж-стилиста Елены Бестави.

«Кроссовки давно вошли в гардеробы активных женщин не только в качестве обуви для занятий спортом. Это обувь, в которой гораздо легче жить активной жизнью. Они легко сочетаются и с платьями, и с брюками, и с костюмами. На мой взгляд, кроссовки с пижамным костюмом Кристины весьма неплохо смотрятся. Образ создан для путешествий, походов, чтобы было комфортно наслаждаться отдыхом в полной мере», — поведала эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкер-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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