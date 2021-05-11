«Как же быстро вырастает»: Оля Рапунцель поделилась милым фото младшей дочери

Супружеская пара бывших участников «Дома-2» Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко во время пребывания на проекте успели обзавестись двумя лапочками-дочками – Василисой и Софией.

Старшей наследнице семейства в апреле исполнилось три года, а младшей ровно через месяц будет год.

Родители уже начали готовиться отмечать прекрасное событие. Ну а пока Оля Рапунцель публично поздравила Софию с ее одиннадцатью месяцами. Молодая мама поделилась милым фото малышки, признавшись ей в любви.

«Нашей лапочке Софиюшке 11 месяцев. Через месяц ей будет уже год, как же быстро вырастает наша малютка. Будь всегда счастлива и будь всегда здорова, моя прекрасная доченька», — написала под снимком Ольга Рапунцель.

Примечательно, что Ольга с мужем Димой Дмитренко воспитывают дочерей без помощи мам и нянь. Супруги сами прекрасно справляются со всем.

Старшая наследница пары, трехлетняя Василиса не ходит в детский сад. Оля Рапунцель не видит в этом никакой необходимости, ведь она мама в декрете, и дочь ей не обуза.

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