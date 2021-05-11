«Красота»: Мария Порошина поделилась редкими снимками подросших детей

47-летняя звезда театра и кино Мария Порошина – мама пятерых детей. Актриса не очень любит показывать своих наследников поклонникам, так что фотографии Марии Порошиной с сыном и дочками – большая редкость в ее Instagram.

Майские праздники, судя по всему, Мария Порошина провела со своими детьми на море. Актриса показала в Instagram несколько снимков с отдыха. На одном из них запечатлена ее дочка Аграфена, а еще на одном Маша Порошина позирует с сыном Андреем на руках. Подписывать кадры актриса никак не стала. Но ее поклонники предположили, что она проводит время в Анапе или где-то рядом с этим городом.

«Неужели Черноморское побережье? У нас как раз такая погодка. На Витязево и Анапу похоже. А Мария, как всегда, красавица», «Прекрасная женщина. Хорошего отдыха вам», «Красота!» — высказываются преданные фанаты Порошиной.

Напомним, не так давно отец актрисы признавался, что никак не ожидал от дочери, что та станет многодетной мамой.

«Маша – такая спокойная девочка. Ну, думал, одну дочку родит и все. А после Полины появилась Серафима, потом Груняша… Пять детей – это большой труд. Маша – труженица, как в кино, так и по жизни», — делился Михаил Иванович Порошин в программе «Когда все дома».

Смотрите также: