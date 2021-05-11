«Саша такая худышка была»: Иосиф Черно показал фото своей жены четырехлетней давности

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно – девушка весомых достоинств. Настолько, что в самолете, в котором Саша с мужем Иосифом и сыном Стефаном летела в гости к родственникам, ей оказался мал ремень безопасности. Чтобы Саша Черно смогла пристегнуться, его «наращивали».

Саша в последнее время взялась за себя, она усиленно худеет, но пока особых результатов не видно.

А ведь всего каких-то четыре года назад, еще до замужества, Черно была гораздо худее. В Instagram муж Саши Иосиф Оганесян поделился архивным фото того времени, когда они еще встречались. Тогда молодой человек привозил девушку на свою родину, в станицу Кущевскую Краснодарского края, где они гостят в эти дни.

«4 года назад. Как же все меняется, раньше жену сюда не мог затащить, а сейчас она меня с трудом везет в гости на родину», — написал Иосиф.

Аудитория экс-участника «Дом-2» удивилась тому, как всего за четыре года изменилась Саша Черно. И не в лучшую сторону.

«Какая Саша тут красивая, обязательно нужно худеть, и будет конфетка», «Очень симпатичная, хоть и в теле, надо очень постараться», «Саша такая худышка была! Это она за четыре года в 3 раза больше стала?», «Да, убеждаюсь лишний раз, вес так старит человека. Все, побежала в спортзал», — высказываются в Сети.

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