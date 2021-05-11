«Наши сердца с вами»: Киркоров, Рудковская, Пригожин и другие звезды откликнулись на трагедию в Казани

Этот вторник, одиннадцатое мая, навсегда войдет в историю нашей страны, как черный день. Выпускник школы номер 175 города Казани вернулся в свое родное учебное заведение, чтобы устроить здесь кровавую расправу над школьниками и их учителями. В результате страшных действий 19-летнего Ильназа Галявиева погибли десять человек, десятки ранены, несколько из них находятся в реанимации.

Общественность остро отреагировала на трагедию в Казани. Известные люди выражают публичную скорбь и передают свои соболезнования родным и близким погибших.

«Страшная трагедия сегодня произошла в Казани. Глубочайшие соболезнования родным и близким. Нет таких слов, которые могли бы утешить горе родителей», — поделился на своей страничке в Instagram Иосиф Пригожин.

Шокирован трагедией известный поп-исполнитель Филипп Киркоров. Он тоже отозвался на произошедшее в Instagram.

«Ужасная трагедия! – написал он. — Казанская гимназия, дети… Страшное горе, которое навсегда останется в сердце… Не помогут никакие слова… Соболезнования всем родным и близким погибших».

Известная модель и общественный деятель Наталья Водянова опубликовала в Instagram вместо фото заставку черного цвета.

«Казань», — написала знаменитость, закрыв возможность комментировать пост.

О жестоком времени, в которым мы все живем, написала продюсер Яна Рудковская.

«Ужасная трагедия в Казани. Погибли дети. Наши глубокие соболезнования родным и близким погибших. Сложно представить, что происходит сейчас с родителями, чьи дети ушли в школу и не вернулись в наше мирное время, которое оказалось жестоким в очередной раз. Здоровья пострадавшим. Казань, наши сердца с вами», — высказалась Яна Рудковская.

Соболезнует родителям и родственникам погибших супруга Александра Малинина Эмма.

«Казань. Страшная трагедия. Сердце разрывается за каждого ребенка, соболезную родителям и родственникам… Скорблю и плачу», — написала Эмма Малинина в Instagram.

Ранее свои соболезнования близким погибших в Казани выразили Максим Галкин, Наталья Подольская, Ксения Собчак, Татьяна Тарасова, Лиза Арзамасова и другие известные личности.

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