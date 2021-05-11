«Притворяться женщиной»: дочь Ларисы Гузеевой предстала с ярким макияжем и кудряшками

21-летняя дочка известной телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова – девушка, обожающая нарушать правила и разрушать стереотипы.

Брюнетка нередко эпатирует публику своим поведением, заявлениями, фотографиями и видео, которые размещает в сторис Instagram. Ольга Бухарова однажды даже намекала на то, что пока не готова определиться с гендером.

В эти дни девушка со своей звездной мамой Ларисой Гузеевой находится в Санкт-Петербурге. В городе на Неве Ольге Бухаровой внезапно захотелось почувствовать себя женственной красавицей.

Девушка нанесла яркий макияж и сделала прическу, представ в таком виде в сторис Instagram.

«Ну вот такое у меня настроение – притворяться женщиной в эту поездку», — подписала кадр Ольга Бухарова.

Напомним, не так давно дочь Ларисы Гузеевой признавалась, что из-за отсутствия солнца у нее чуть ли не развивается депрессия. Девушка вспоминала, как была счастлива, когда в детстве жила в Болгарии, где всегда тепло и много света.

«Без солнца не могу, превращаюсь в помойку. Город не люблю. Пылищу от машин не переношу!» — делилась Ольга.

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