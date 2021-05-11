«Любви и счастья»: звезда «О чем говорят мужчины» Камиль Ларин впервые показал дочку и сына от молодой жены

Звезда «Квартета И», актер Камиль Ларин несколько лет назад создал вторую семью. Артист развелся с первой женой Галиной, с которой прожил в браке больше двадцати лет и от которой у него есть взрослый сын Ян. Второй женой Камиля Ларина стала Екатерина Андреева – эффектная брюнетка, она гораздо моложе супруга. За время брака у Камиля и Екатерины родились двое детей – сын Данияр, которому в феврале исполнилось шесть лет, и дочка Лейсан, ей в августе этого года исполнится четыре.

Камиль Ларин тщательно оберегает свою семейную жизнь от внимания общественности. За эти годы он ни разу не публиковал снимки детей.

Только сейчас, находясь на отдыхе в Арабских Эмиратах, артист решил нарушить собственное правило. В Instagram он поделился фото своих младших наследников, запечатлев их, правда, спиной. Но уже на следующем снимке в галерее есть его дочка Лейсан, она снята в профиль, и ее можно хорошо рассмотреть. Девочка невероятно мила!

«Как упоительны закаты в Эмиратах! Просто: мир, спокойствие и вера! Хорошего дня, любви и счастья! Берегите мир вокруг вас, и он ответит вам тем же!» — подписал фото Камиль Ларин.

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