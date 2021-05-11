«Не перестаю восхищаться его человеческими качествами»: Валерий Меладзе о своем отношении к старшему брату

Одиннадцатого мая отмечает свой день рождения известный композитор, поэт-песенник и музыкальный продюсер Константин Меладзе. Константину Шотаевичу исполнилось 58 лет. Супруга продюсера, певица Вера Брежнева пока не поздравила мужа в соцсетях, как это принято у звездных персонажей.

Зато публично к брату обратился вокалист Валерий Меладзе, которому через месяц с небольшим исполнится 56 лет.

«Сегодня день рождения у нашего старшего брата Константина! – написал в Instagram Валерий Меладзе. — Зная его всю жизнь, я не перестаю восхищаться его человеческими качествами, таланту, глубине и силе характера. Мы одно целое, одна семья, всегда уверены друг в друге, и поддерживаем друг друга во всем!»

Поклонники творчества известных братьев присоединились к поздравлениям. А одна преданная фанатка даже призналась, что ее мечта – стать женой одного из Меладзе, неважно какого.

«С днем рождения Константина! Всех благ! Жить в одно время с братьями и иметь возможность наблюдать за их творчеством в реальном времени — это подарок и честь. Костя — ты просто космос», «Все еще мечтаю выйти за него замуж или за вас, тут вот вообще непринципиально, как и 25 лет назад, ничего не меняется», — высказываются в Сети.

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