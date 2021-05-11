«Это приговор медицинскому и педагогическому образованию»: Симоньян резко высказалась после трагедии в Казани

Маргарита Симоньян высказала свою точку зрения на трагедию, произошедшую в Казани утром одиннадцатого мая. В школу номер 175 этого города вошел и хладнокровно расстрелял детей и учителей выпускник этого же учебного заведения. Итог стрельбы – десять погибших и десятки раненых, несколько человек находятся в реанимации.

Маргарита Симоньян считает, что все, кто говорят о том, что стрелявший 19-летний юноша был тихим и скромным парнем, просто не знают, как на самом деле выглядят шизофреники.

«Ректор стрелка «искренне поражена» произошедшим, поскольку он был «тихий, весь в компьютере». И это приговор не только медицинскому, но и педагогическому образованию. Поскольку среди одиночек, расстреливающих школы, не бывает задорных драчунов и известных всей округе хулиганов. А каждый раз, как на подбор, бывает «тихий, весь в компьютере». Потому что именно так выглядит в юности шизофрения», — высказалась в Instagram Маргарита Симоньян.

Журналистка уточняет, что она не призывает считать всех компьютерных гениев шизофрениками, но считает, что в школах именно на таких «тихих» и замкнутых детей и должны обращать внимание и работать с ними.

«И ректору хорошо бы это знать, и педагогам, и, конечно, тем, кто выдал ему справку для разрешения на оружие», — поделилась Маргарита Симоньян.

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