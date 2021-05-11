«Не существует слов утешения»: Татьяна Тарасова, беременная Лиза Арзамасова высказались о трагедии в Казани

Трагедия, разыгравшаяся утром 11 мая, в школе номер 175 города Казани, повергла в ужас всю страну. 19-летний молодой человек, выпускник этого учебного заведения, вернулся в родную школу, чтобы убивать. В результате стрельбы погибли десять человек – большинство из них дети, двадцать один пострадавший находится в больницах, семеро – в крайне тяжелом состоянии. 12 мая в Татарстане объявлен днем траура.

На трагедию, произошедшую в Казани, отозвались многие знаменитости. Известные люди скорбят о погибших и выражают свои соболезнования тем, кто потерял своих близких. Посты скорби в соцсетях оставили Максим Галкин, Алсу, Ксения Собчак, Наталья Подольская, Ольга Бузова и другие звезды.

В ужасе от произошедшего актриса Лиза Арзамасова, которая впервые готовится стать мамой.

«Казань… Красивый, добрый, мудрый, мирный город. Мои соболезнования… Не могу найти слов, потому что не существует слов утешения для родителей, потерявших детей… Как? Как в голове у человека рождается мысль убивать? Мирных, невинных… Огромное горе», — написала в Instagram Лиза Арзамасова.

Отозвалась на трагедию прославленный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Какая беда в Казани. В мирное время гибнут люди, дети. Больно, страшно… Мои глубокие соболезнования всем родным!» — высказалась Татьяна Анатольевна.

«Кошмар», — отреагировал на трагедию оперный певец, муж Анны Нетребко Юсиф Эйвазов. «Казань, я с вами, все утро смотрю. Это чудовищно», — поддержала жителей города ведущая «Дома-2» Ксения Бородина.

Видеообращение со словами скорби записал экс-избранник Ольги Бузовой, блогер Давид Манукян.

«К сожалению, мои слова ничем сейчас не помогут, но я приношу свои глубочайшие соболезнования родственникам погибших, друзьям и близким», — сказал Давид Манукян.

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