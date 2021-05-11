«Я бы ее простил»: Аршавин назвал условия примирения с Казьминой

Футболист признался, что очень скучает по дочке Есении, но опасается провокаций со стороны ее матери.

В новом интервью, которое вышло на видеосервисе Premier, известный футболист Андрей Аршавин вспомнил начало своего романа с журналисткой Алисой Казьминой, которая позже стала его женой. Мужчина рассказал, что познакомился с будущей супругой в 2005-м на новогодней вечеринке, куда она пришла со своим мужем, а он — с Юлией Барановской. Через семь лет они снова встретились в Лондоне, и у них завязались отношения.

«Я так до этого не влюблялся. Что это за чувство? Много сил, спать не хочется, ты готов все делать — полная эйфория. Получаешь от всего удовольствие, нет преград в жизни, — рассказал спортсмен Карену Адамяну, отвечая на его «50 вопросов». — Почему все закончилось? Все прозаично: я бы жил с этой женщиной, но когда обман с ее стороны вскрылся, и он был не минутный, не секундный, а полтора года, я спросил: «Почему? Зачем? Собираешься ли ты возвращать деньги?» Алиса сделала выбор ничего не рассказывать, не возвращать деньги. И как мне поступать? Продолжать с ней жить дальше?»

Аршавин отметил, что история с обманом Казьминой была очень длинной и в ней присутствовал шантаж. Апогеем стала сумма в один миллион евро, которую женщина якобы вынесла из дома обманным путем.

«Если бы она вернула, объяснила, зачем и почему, я бы ее простил, и мы бы жили вместе. Она же предпочла оставить деньги себе и решила отжимать дом еще», — добавил Андрей.

Футболист подчеркнул, что он очень скучает по их общей дочери Есении, но пока не ищет с ней встречи, так как боится провокаций со стороны Казьминой. Фотография девочки красуется у мужчины на заставке телефона.

В том же интервью Аршавин заявил, что после него бывшим возлюбленным очень трудно найти себе кого-то лучше.

«Юлия Геннадьевна нашла кого-нибудь? Нет. Алиса Александровна тоже, думаю, столкнется с проблемами. В ее случае, к сожалению, это может быть из-за того, что случилось с ее лицом», — отметил Андрей.

Напомним, в 2021 году стало известно о том, что из-за недуга у Алисы Казьминой стал появляться некроз на лице, в результате чего женщина практически прописалась в больницах. На новых фотографиях в Instagram она прикрывает нос рукой, отмечая, что ее внешность сильно пострадала. Все это происходит на фоне того, что мать Аршавина пытается выселить бывшую невестку и ее детей из дорогого жилья, в котором они обитают после развода.

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