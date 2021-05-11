Отец певицы Адель умер от рака, так и не помирившись с дочерью

Британская пресса сообщила о смерти отца певицы Адель. Мужчина по имени Марк Эванс умер в возрасте 57 лет после продолжительной борьбы с раком. Однако, как известно, знаменитая артистка не ладила со своим родителем, так как он оставил ее с мамой, когда девочке было всего два года. Она не раз высказывалась на публике, что ее отношения с отцом разорваны и примирения ждать не стоит.

Однако источники, близкие к певице, говорят, что она все равно будет расстроена кончиной своего отца.

«Он всегда надеялся, что с Адель все получится, но ситуация оставалась неприятной до самого конца, — говорит источник таблоида The Sun. — Он сделал несколько попыток исправить положение, но, очевидно, это длилось слишком долго».

Издание отмечает, что в ранних интервью певица говорила, что не испытывает ненависти к отцу, но с ростом ее популярности, их отношения ухудшились. В 2011 году они окончательно разругались. Марк давал журналистам интервью, которые потом были неприятны Адель и ее матери.

В 2013 мужчина сообщил, что борется с раком кишечника и опасается, что никогда не увидит своего внука Анджело, которого певица родила от бизнесмена Саймона Конекки. Несколько раз Эванс заявлял, что он помирился с дочерью, но она отрицала это. На одном из мероприятий артистка даже призналась, что концертный менеджер стал ей как отец, а своего родного родителя она не любит.

«Я был гнилым отцом в то время, когда она действительно нуждалась во мне, — говорил Марк в одном из интервью. — Я закладывал по два литра водки и семь или восемь пинт Stella каждый день. Я пил так три года. Одному богу известно, как я пережил это. Мне было очень стыдно за то, кем я стал, и я знал, что самое доброе, что я могу сделать для Адель, — это убедиться, что она никогда не увидит меня в таком состоянии».

Напомним, что в 2019 году певица пережила развод, после которого очень сильно похудела.

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