Праздник материнства: Яна Рудковская пришла на baby shower в жакете и юбке-пачке розово-бежевого цвета

Продюсер Яна Рудковская является частым и желанным гостей на светских мероприятиях. И накануне светская львица была приглашена на baby shower модели Лены Перминовой. Как прошел тематический вечер, посвященный будущему материнству беременной it-girl, Рудковская показала у себя в микроблоге.

Для вечеринки Рудковская выбрала монохромный образ, который в этом сезоне очень популярен. Она нарядилась в приталенный жакет и юбку-пачку длины миди, в руки взяла оригинальную сумочку и обувь в тон — нежно-пудрового цвета.

Мы попросили оценить образ светской львицы стилиста Аню Морозову. По мнению эксперта, наряд заслуженно привлек наше внимание.

«Яна Рудковская выбрала образ в нежной розово-бежевой цветовой гамме для тематический вечеринки baby shower. Юбка пачка ассоциируется с легкостью и воздушностью, напоминает о детстве и дарит ощущение непринужденности и волшебства. Жакет оттенка пыльной розы, напротив, придает образу структурности, элегантности. Сочетание пышной юбки, жакета и сетчатых ботильонов заставляет образ заиграть по-новому. Завершают образ аксессуары: интересная сумочка оригинальной геометрической формы, часы и трендовые акцентные очки. Хочется отметить гармоничность образа, все элементы продуманы, в том числе прическа. Нежные локоны отлично гармонируют с образом Яны, ей идет», — признала стилист.

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