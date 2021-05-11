«Уроки актерского мастерства у Вероники»: Проскурякова показала, как провела время с дочкой

Юлия Проскурякова, 38-летняя жена 61-летнего композитора Игоря Николаева, недавно призналась, что 10 лет ждала появления на свет дочки Вероники. Не удивительно, что пятилетней наследнице оба артиста нарадоваться не могу.

Звездная чета во все свои путешествия обязательно берет с собой малышку, и все свободное время они тоже предпочитают проводить семьей. Юлии никогда не бывает скучно ни с мужем, ни с дочкой. Тем более дочь растет на редкость любознательной, интересной и артистичной. Она уже пишет стихи, сочиняет музыку и мечтает о карьере певицы.

Недавно Проскурякова поделилась со своими поклонниками забавными кадрами, на которых демонстрирует, как она провела время с Никой. Девочка забавляла маму писком и старательно изображала, что на самом деле она свистит. Жена народного артиста не стала разочаровывать кроху и сделала вид, что поверила ей.

«Беру уроки актерского мастерства у Вероники. Как научиться свистеть, если не умеешь», — шутливо подписала Юлия ролик в stories Instagram.

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