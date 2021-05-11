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Лопырева после выхода в свет Собчак тоже облачилась в белое платье с бретелями-подтяжками

Однако модель выбрала наряд мини, а журналистка – макси.

Лопырева после выхода в свет Собчак тоже облачилась в белое платье с бретелями-подтяжками
Виктория Лопырева. Фото: Михаил Фролов/ КП

Ксения Собчак во время майских праздников совершила модный набег на магазины, хорошенько пополнив свой весенний гардероб. Одной такой новинкой звезда похвасталась в личном блоге.

Ведущая приобрела в ГУМе белое платье с модным цветочным принтом итальянского бренда Sportmax с приспущенными плечами и бретелями-подтяжками, которое великолепно подавало талию светской львицы.

Виктория Лопырева остановила свой выбор на платье другой длины – мини, но тоже с акцентом на плечах и с тем же декоративным элементом – контрастными бретелями-подтяжками. Знаменитая блондинка предпочла модный на сегодня оттенок белого – экрю. О том, что этот цвет актуален, ранее рассказывала Эвелина Хромченко на передаче Первого канала «Модный приговор».

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Виктория Лопыревакрасивое платьеЭвелина Хромченко